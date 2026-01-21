De Sanctis | Milano Cortina? C' è qualche preoccupazione ma lascerà un grande segno culturale

Il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, ha commentato l’assegnazione di Milano Cortina 2026, riconoscendo alcune preoccupazioni ma sottolineando l’importanza del risultato per il panorama culturale e sportivo italiano. Durante l’udienza al Quirinale con il Presidente Mattarella, ha evidenziato come questa manifestazione possa lasciare un segno duraturo, contribuendo alla crescita inclusiva e alla promozione dei valori paralimpici.

Il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis ha parlato al termine dell’udienza dei campioni del mondo paralimpici del 2025 con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Palazzo del Quirinale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, «Nessun evento lascerà un segno come questi giochi»A 50 giorni dall'inizio delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, sono state presentate le cerimonie di apertura e chiusura, rispettivamente a Verona e Cortina d'Ampezzo.

EA7 Emporio Armani accende Milano in modalità Olimpiadi con Milano Cortina 2026: sport, fashion e hype culturaleEA7 Emporio Armani ha avviato ufficialmente le celebrazioni per Milano Cortina 2026, integrando sport, moda e cultura nel contesto urbano di Milano.

Milano Cortina, De Sanctis: '7-8 medaglie sarebbero un bel bottino'Noi abbiamo sei sport a Milano Cortina e sono difficilissimi da preparare. Io credo che abbiamo le carte per vincere quanto fatto a Pechino, sette o otto medaglie sarebbe un bel bottino. ansa.it

Giochi paralimpici Milano Cortina, presentate le cerimonie. Pronti 17 atleti del Trentino-Alto Adige: Ci metteremo il cuore, per regalare emozioniTRENTO. Cerimonia di apertura a Verona, cerimonia di chiusura a Cortina d’Ampezzo: presentate ufficialmente a 50 giorni dall'inizio dei giochi in programma dal 6 al 15 marzo 2026, le cerimonie delle P ... ildolomiti.it

In vista dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026, il presidente del Comitato Paralimpico Italiano, Marco Giunio De Sanctis, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di costruire una “cultura italiana dell’inclusione” che vada oltre il linguaggio sportivo. Nel cors - facebook.com facebook