Dazi cosa succede all’Italia se scoppia la guerra dello champagne Usa-Francia

In caso di escalation tra Stati Uniti e Francia sulla questione dello champagne, l’Italia potrebbe subire ripercussioni indirette. Le tensioni commerciali tra paesi europei e americani rischiano di influenzare anche il mercato italiano di spumanti e vini. È importante monitorare le evoluzioni di questa disputa, poiché decisioni unilaterali o restrizioni potrebbero avere ripercussioni anche sulla nostra filiera produttiva e sulle esportazioni.

La annunciata, dal presidente Trump, “guerra allo Champagne” e ai vini francesi con possibili dazi fino al 200% per effetto dell’invio da parte di Parigi di un contingente di militari in Groenlandia non fa affatto gioire i produttori di spumante italiano. Comportamenti e decisioni così estemporanee, ora colpiscono i competitor francesi ma in un attimo possono coinvolgere anche l’Italia. E’ questa la sostanza del ragionamento dei produttori italiani che proprio non riescono a rallegrarsi per l’improvvisa tempesta esplosa in un flute di Champagne o in un calice di Bordeaux. L’ennesima minaccia di Trump è risuonata subito dopo il rifiuto del presidente francese Macron ad aderire al Board di pace su Gaza, rifiuto che aveva seguito l’invio di soldati in Groenlandia decisione quest’ultima che aveva prodotto la minaccia di dazio aggiuntivo del 10% (per un’aliquota totale del 25%) per tutti i paesi che avevano inviato soldati e poi rincarata con la minaccia specifica ai danni della Francia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

