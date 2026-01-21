Davos Trump sulla Groenlandia |  Negoziati immediati per comprarla solo noi possiamo difenderla L' Europa? Irriconoscibile 

Durante il Forum di Davos, Donald Trump ha suscitato attenzione con dichiarazioni sulla Groenlandia e sull’Europa, evidenziando l’intenzione di avviare negoziati per acquistare la regione e sottolineando la necessità di difenderla. Ha inoltre commentato il rapporto con i leader europei e danesi, esprimendo insoddisfazione per alcune relazioni internazionali. Queste dichiarazioni riflettono le posizioni di Trump sul ruolo degli Stati Uniti nel mondo e sulle sfide diplomatiche attuali.

(Giuliana Ferraino e Federico Fubini) Trump esprime brevemente anche le sue aspirazioni sul Canada. «Dovrebbero esserci grati, ma il primo ministro del Canada non ci era così grato ieri». Il riferimento è a Mark Carney che a Davos ha detto che il sistema di alleanze occidentali è finito e le medie potenze devono coalizzarsi fra loro per difendersi dalle superpotenze. «Costruiremo un Golden Dome sulla Groenlandia e difenderemo anche il Canada, ricordatelo Mark prima del prossimo discorso», dice rivolto al premier canadese Carney. (Federico Fubini) Trump sull’Ucraina e poi sulla Groenlandia: «Ho ereditato un disastro su Russia e Ucraina, non sarebbe mai successo se io fossi stato presidente. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Davos, Trump sulla Groenlandia: «Solo noi possiamo garantire la sua sicurezza. L'Europa? Non va nella direzione giusta»Durante il meeting di Davos, Donald Trump ha dichiarato che solo gli Stati Uniti possono garantire la sicurezza della Groenlandia, criticando l’Europa per la sua direzione.

Trump oggi a Davos, tutti i riflettori sulla Groenlandia: “Forse possibile una soluzione con l’Europa”Oggi Donald Trump partecipa al Forum di Davos, attirando l’attenzione sulla Groenlandia.

Vertice a Washington sulla Groenlandia: Trump aumenta la pressione, l'Europa frena

Argomenti discussi: Trump a Davos, i grandi della finanza (a partire da Larry Fink) cercano una mediazione sulla Groenlandia; Trump arriva a Davos pronto allo scontro con l’Ue. Focus su Groenlandia e dazi; Trump: i leader europei non opporranno troppa resistenza sulla Groenlandia - Macron a Trump: Non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia. Poi gli propone un G7 giovedì a Parigi; Copenaghen e Nuuk propongono missione Nato in Groenlandia. Trump: Uso della forza? No comment.

