Davos Trump attacca Europa e Nato e rilancia sulla Groenlandia – VIDEO

Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha espresso posizioni critiche nei confronti dell’Europa e della NATO, concentrandosi anche su possibili sviluppi riguardanti la Groenlandia. La sua partecipazione si è caratterizzata per dichiarazioni politiche che hanno suscitato attenzione e riflessioni sul panorama internazionale, evidenziando tensioni e nuove dinamiche nelle relazioni geopolitiche globali.

La giornata di Donald Trump al World Economic Forum di Davos si è trasformata in un concentrato di messaggi politici duri, affondi geopolitici e nuove frizioni con l’Europa. Il presidente degli Stati Uniti, atteso protagonista del vertice, ha scelto un registro diretto e polemico, mettendo sotto accusa l’Unione europea, la Nato e rilanciando il dossier più controverso: la Groenlandia. Un intervento che ha segnato uno dei momenti più tesi dell’edizione del Forum, in un contesto già attraversato da proteste, allarmi economici e preoccupazioni per l’assetto dell’ordine globale. L’attacco all’Europa: “Non vi riconosco più”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

