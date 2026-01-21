Davos scontro alla cena di Blackrock | il segretario Usa al Commercio attacca le politiche Ue Fischi tra il pubblico E Lagarde se ne va

Durante una cena a Davos, il segretario al Commercio degli Stati Uniti ha criticato le politiche dell’Unione Europea, suscitando reazioni contrastanti tra i partecipanti. Il breve intervento ha generato tensioni, con alcuni presenti che hanno abbandonato la sala. La discussione si è conclusa con Christine Lagarde che si è allontanata, evidenziando le divergenze in un contesto di incontri internazionali di alto livello.

Un discorso di appena tre minuti, sufficienti per infastidire molti dei presenti. Risultato: alcune persone si sono alzate e hanno lasciato la sala. Tra loro anche Christine Lagarde: la presidente della Banca centrale europea, riferiscono fonti presenti alla cena interpellate dall’agenzia Ansa, è fra le persone che ieri sera hanno abbandonato la cena con il segretario al Commercio Usa Howard Lutnick a causa delle frasi pronunciate da quest’ultimo, esponente ‘falco’ dell’amministrazione Trump contro l’Europa. La cena esclusiva piena di Vip del mondo economico e politico, ospitata da Blackrock e presieduta dal presidente del colosso finanziario Larry Fink, si è trasformata nel palcoscenico di uno scontro diplomatico con Lutnick come protagonista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

