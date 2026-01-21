Davos Prof Valter Mainetti | Trasformare cambiamenti globali in opportunità di sviluppo

“Il contesto globale odierno impone una riflessione approfondita e una visione chiara da parte di tutti gli attori economici e istituzionali. Siamo chiamati a confrontarci con mutamenti significativi: dall’inarrestabile avanzata dell’innovazione tecnologica alla complessa transizione energetica, fino alla crescente esigenza di infrastrutture moderne, resilienti e sostenibili”. Lo ha dichiarato il Professor Valter Mainetti, Presidente di Società per le Condotte d’Acqua 1880, in occasione del World Economic Forum di Davos. “In questo scenario – ha continuato – le imprese rivestono un ruolo centrale: innovare, investire e creare valore significa non solo perseguire obiettivi economici, ma contribuire concretamente allo sviluppo della società e al benessere collettivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Valter Mainetti su Pnnr e Piano Mattei: "Strategico partenariato per sviluppo infrastrutture"

Leggi anche: Valter Mainetti su Pnrr e Piano Mattei: "Strategico partenariato per sviluppo infrastrutture"

