Davos l’elegia nazionalista Trump a fianco del Ceo di BlackRock

A Davos, Donald Trump si è presentato in un contesto caratterizzato da incontri tra leader mondiali e rappresentanti del settore finanziario. La sua presenza e le dichiarazioni rilasciate riflettono un importante momento di dialogo tra le istituzioni statunitensi e il panorama economico globale, evidenziando le dinamiche geopolitiche e finanziarie in evoluzione. Questo evento offre un’occasione per analizzare le posizioni e le strategie dei principali attori coinvolti.

Donald Trump arriva a Davos e la questione più interessare da osservare è il fatto che le sue parole abbiano coronato un percorso della presenza in forze statunitense al World Economic Forum delle Alpi Svizzere. Per la terza volta da inizio secolo un capo di Stato americano in carica torna nella " Montagna Incantata " sulle Alpi Svizzere per parlare al World Economic Forum di fronte alla prestigiosa kermesse degli alfieri della globalizzazione e per la terza volta, dopo il 2018 e il 2020, questo presidente è Donald Trump. Il quale ha certamente utilizzato il palco di Davos per rilanciare le sue narrative sul rilancio politico dell'America e per chiarire la sua posizione sul dossier delle ambizioni verso la Groenlandia ("non useremo la forza militare" per ottenerla, ha dichiarato). Davos, scontro alla cena di Blackrock: il segretario Usa al Commercio attacca le politiche Ue. Fischi tra il pubblico. E Lagarde se ne vaDurante una cena a Davos, il segretario al Commercio degli Stati Uniti ha criticato le politiche dell'Unione Europea, suscitando reazioni contrastanti tra i partecipanti. Leggi anche: Il delirio etno-nazionalista dell'amministrazione Trump, e gli italiani che gli vanno dietro

