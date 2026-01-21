Davos incendio vicino a un hotel Lilli Gruber | Siamo tutti evacuati

Nella località svizzera di Davos, sede del World Economic Forum, si è verificato un incendio vicino a un hotel. Lilli Gruber ha comunicato che tutti i presenti sono stati evacuati in sicurezza. La situazione, ancora sotto controllo, ha temporaneamente interrotto le attività dell’evento, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza dei partecipanti e sullo sviluppo delle operazioni di emergenza.

Momenti di tensione questa sera a Davos, località svizzera in cui questi giorni si sta svolgendo il World Economic Forum. Stando a quanto riferito dalla stampa locale, uno chalet di legno ha preso fuoco nelle vicinanze del Turmhotel Victoria. Sul posto si sono precipitati i soccorsi e le forze dell'ordine. L'episodio, secondo prime indiscrezioni, sarebbe avvenuto nel corso del tardo pomeriggio di oggi - mercoledì 21 gennaio - mentre si stavano tenendo i lavori del WEF. Si è scatenato il panico, specialmente presso il Centro Congressi dove si stava tenendo il forum. Dal momento che l' incendio era vicino, molte aree sono state evacuate a scopo precauzionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Davos, incendio vicino a un hotel: in fiamme uno chalet di legno. Lilli Gruber: «Siamo stati tutti evacuati»A Davos, durante il World Economic Forum, un incendio ha interessato uno chalet di legno vicino a un hotel.

