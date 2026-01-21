Davos incendio vicino a un hotel | a fuoco uno chalet evacuato il Congress Center

A Davos, durante il World Economic Forum, si è verificato un incendio vicino a un hotel, che ha coinvolto uno chalet. L'incendio ha portato all'evacuazione del Congress Center e delle strutture circostanti. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per domare le fiamme e garantire la sicurezza delle persone presenti. Non sono ancora state fornite dettagli sulle cause dell'incendio o eventuali feriti.

Un incendio è scoppiato vicino a un hotel a Davos, la città svizzera dove è in corso il World Economic Forum. Lo riporta Blick, secondo cui sul posto sono accorsi la polizia e i mezzi dei vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione avrebbe preso fuoco un piccolo chalet in legno situato vicino al Turmhotel Victoria. Le persone sono state evacuate e gli agenti hanno transennato la zona. Non ci sarebbero feriti. Lilli Gruber: “Ci hanno fatto evacuare”. “Siamo fuori dal Congress Center, ci hanno fatto evacuare tutti quanti. Abbiamo lasciato tutte le nostre cose all’interno perché pare ci sia un incendio in un albergo qui vicino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

