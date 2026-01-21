Durante un incendio in un hotel nei pressi del Congress Center di Davos, Lilli Gruber è stata costretta a evacuare in diretta televisiva. Tutti sono stati fatti uscire dall'edificio, lasciando le proprie cose all’interno, a causa di un incendio verificatosi in un albergo vicino. L’evento ha causato disagio e ha richiesto una risposta immediata da parte delle autorità, senza che siano ancora chiare le cause dell'incendio.

«Siamo fuori dal Congress Center. Ci hanno fatto evacuare tutti quanti. Abbiamo lasciato tutte le nostre cose all'interno perché pare ci sia un incendio in un albergo qui vicino. Ci sono elicotteri che volano sopra le nostre teste, è pieno di pompieri e quindi c'è un'emergenza evacuazione». Lo ha raccontato, in diretta da Davos, Lilli Gruber collegandosi al telefono con Otto e Mezzo su La7. L'incendio Un lettore del Blick segnala un incendio in un hotel a Davos. Menziona sei autopompe e un'imponente presenza della polizia. Ha appreso da un dipendente del Turmhotel Victoria che una baracca di legno, un piccolo chalet, situato vicino all'hotel, ha preso fuoco. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Davos, incendio in un hotel: Lilli Gruber costretta a evacuare in diretta

Argomenti discussi: Davos contro Trump, Macron: Assurdo minacciare gli alleati. Von der Leyen: I dazi Usa un errore; Strage di Crans-Montana, un'immagine conferma che l'uscita di sicurezza era bloccata; L’arrivo di Trump al WEF, tra Air Force One, elicotteri e limousine; Crans-Montana, memoriale in Nord Macedonia per le vittime.

