La puntata speciale di "Otto e mezzo" su La7 con Lilli Gruber in collegamento da Davos è iniziata con un inconveniente. Lo studio da cui doveva parlare la conduttrice è apparso vuoto, preoccupando gli ospiti in studio. Dopo alcuni secondi Lilli Gruber è riuscita a collegarsi telefonicamente con l'Italia rassicurando sulle sue condizioni di salute e spiegando che lo studio è stato evacuato per ragioni di sicurezza in seguito ad un incendio in un hotel vicino al Congress Center di Davos. La trasmissione è poi continuata regolarmente, condotta telefonicamente da Lilli Gruber. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Davos, incendio in hotel: Gruber deve lasciare lo studio

Davos, Lilli Gruber evacuata in diretta dallo studio: cosa sta succedendoDurante la trasmissione in diretta da Davos, Lilli Gruber è stata evacuata a causa di un’emergenza imprevista.

Leggi anche: Nina da oggi è in strada. Deve lasciare l’hotel: "Ho finito le forze" . L’appello per un aiuto

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: L’arrivo di Trump al WEF, tra Air Force One, elicotteri e limousine.

Davos, incendio vicino a un hotel: in fiamme uno chalet di legnoLe fiamme sono state domate e non ci sono feriti. L'intera zona è stata isolata. Nella città svizzera è in corso il World economic forum. corriere.it

Davos, incendio in hotel: Gruber deve lasciare lo studioLa puntata speciale di Otto e mezzo su La7 con Lilli Gruber in collegamento da Davos è iniziata con un inconveniente. Lo studio da cui doveva parlare la conduttrice è apparso vuoto, preoccupando gli ... iltempo.it

La Stampa. . Cerchiamo di analizzare il discorso di Donald Trump a Davos: ha detto che gli Stati Uniti non useranno la forza e non ci sarà un attacco militare contro Groenlandia, ma la comprerà. Inoltre, il presidente americano ha attaccato la Nato svariate volt - facebook.com facebook