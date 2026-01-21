Davos incendio in hotel | evacuato Congress Center

A Davos, il Congress Center è stato evacuato a causa di un incendio in un hotel nelle vicinanze. Le autorità hanno disposto l'evacuazione per garantire la sicurezza di tutti i presenti. Al momento, non sono segnalati feriti, e le operazioni di gestione dell’incendio sono in corso. La situazione è sotto controllo, e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Davos, incendio vicino a un hotel: a fuoco uno chalet, evacuato il Congress CenterA Davos, durante il World Economic Forum, si è verificato un incendio vicino a un hotel, che ha coinvolto uno chalet. Davos, incendio in un hotel: Lilli Gruber costretta a evacuare in diretta dal Congress CenterA Davos, in Svizzera, si è verificato un incendio in un hotel che ha coinvolto anche il Congress Center. Davos, incendio in un hotel: Lilli Gruber costretta a evacuare in diretta«Siamo fuori dal Congress Center. Ci hanno fatto evacuare tutti quanti. Abbiamo lasciato tutte le nostre cose all'interno perché pare ci sia un incendio in un albergo qui ... Davos, evacuato il Congress Center. Lilli Gruber: «Ci hanno fatto uscire tutti, c'è un incendio»Momenti di tensione a Davos, dove è scattata l'evacuazione del Congress Center, cuore degli eventi del World Economic Forum. Secondo le prime informazioni, il provvedimento ... " pare ci sia un incendio c'è una emergenza .. stiamo andando verso l'altro centro qui a #davos dove ci sono altre riunioni " #gruber #ottoemezzo

