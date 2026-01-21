Davos il falco Usa Lutnick attacca l' Europa alla cena di gala | Lagarde abbandona la sala in anticipo Zelensky conferma la sua presenza

Durante l’evento a Davos, il presidente americano ha espresso critiche rivolte all’Europa, mentre Lagarde ha lasciato anticipatamente la cena di gala. Zelensky ha confermato la sua presenza, in un contesto di tensioni crescenti. Gli ultimi sondaggi e i mercati evidenziano un certo disorientamento sugli obiettivi degli Stati Uniti, che cercano di consolidare il loro ruolo di leadership internazionale.

«Il processo di revisione relativo alla partecipazione della Germania al Board of Peace non è ancora completato. Abbiamo anche informato la parte americana di conseguenza su ciò che ci guida nella valutazione di questa proposta per questo Consiglio per la Pace», lo ha detto il portavoce del governo tedesco, Steffen Meyer, in conferenza stampa, spiegando che il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, dovrà lasciare il vertice di Davos prima della cerimonia per la firma del Board of Peace voluto dal presidente Usa, Donald Trump, per «questioni di agenda». «In particolare, vogliamo contribuire a una risoluzione duratura del conflitto di Gaza, in conformità con questo piano, e certamente affronteremo la questione al momento opportuno», ha aggiunto il portavoce. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Davos, il «falco» Lutnick attacca l'Europa alla cena di gala: Lagarde abbandona la sala in anticipo. Zelensky conferma la sua presenzaDurante un evento a Davos, il presidente americano ha rivolto critiche all’Europa, mentre Lagarde ha lasciato anticipatamente la cena di gala.

La frattura: Trump sta facendo saltare in aria l'alleanza Usa-Europa | Lagarde a Davos: «I dazi? Li pagheranno gli americani» Le tensioni tra Stati Uniti e Europa si intensificano, con Trump che mette in discussione l’alleanza storica.

Argomenti discussi: Trump atterrato a Davos con due ore di ritardo per un guasto all’Air Force One. Annullato il bilaterale con Merz. La Francia chiede esercitazioni Nato in Groenlandia; Davos accende i mercati: nuovo governatore Fed atteso, Rieder di BlackRock corre verso la leadership.

