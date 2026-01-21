Davos e la cena dei miliardari finita nel caos Fischi e contestazioni al teorico dei dazi di Trump

A Davos, il tradizionale incontro tra leader e imprenditori si è trasformato in un episodio di tensione, con fischi e contestazioni rivolte al teorico dei dazi di Trump. La serata, inizialmente riservata a un convivio, si è conclusa in uno stato di disordine, riflettendo le difficoltà nel dialogo internazionale. Un episodio che mette in luce le sfide attuali nei rapporti economici e politici globali.

Davos (Svizzera), 21 gennaio 2026 – Come una tranquilla cena fra parenti che d'improvviso si trasforma in una mezza rissa (quantomeno verbale). Ma qui i convitati non erano semplici parenti ma i giganti della finanza, uomini fra i più ricchi e potenti del mondo. Una cena con un'atmosfera che ci si potrebbe aspettare se non austera almeno molto seria e formale (anche se fra ricchi non mancano mai pacche sulle spalle). Ma qualcosa non è andato come doveva e fra un antipasto a base di caviale (possiamo immaginare) e un primo all'altezza di uno chef pluristellato, qualche boccone è andato di traverso.

