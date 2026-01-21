Davos Al Gore | ‘entro il 2050 potremmo avere due miliardi di migranti climatici’
Durante il World Economic Forum di Davos, Al Gore ha evidenziato come il cambiamento climatico possa causare migrazioni di massa, prevedendo che entro il 2050 potrebbero esserci due miliardi di migranti climatici. Gore attribuisce anche a questa crisi ambientale l'origine di eventi politici come la Brexit e l'ascesa di Viktor Orbán, sottolineando l'importanza di affrontare con attenzione le sfide legate ai mutamenti climatici e alle loro conseguenze sociali.
Parlando a Davos, Al Gore attribuisce la responsabilità delle migrazioni di massa, della Brexit e dell’ascesa di Viktor Orbán al “cambiamento climatico” “L’Organizzazione Mondiale della Sanità. afferma che entro il 2050 potremmo avere da uno a due miliardi di migranti climatici che attraversano i confini internazionali.” “È difficile immaginare cosa farebbero un miliardo di migranti climatici alla nostra capacità di autogoverno.” Speaking from Davos, Al Gore blames mass migration, Brexit, and the rise of Viktor Orbán on “climate change”.?? “The World Health Organisation. says that by 2050, we could have one to two billion climate migrants crossing international borders. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
