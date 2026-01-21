Davos Al Gore | ‘entro il 2050 potremmo avere due miliardi di migranti climatici’

Durante il World Economic Forum di Davos, Al Gore ha evidenziato come il cambiamento climatico possa causare migrazioni di massa, prevedendo che entro il 2050 potrebbero esserci due miliardi di migranti climatici. Gore attribuisce anche a questa crisi ambientale l'origine di eventi politici come la Brexit e l'ascesa di Viktor Orbán, sottolineando l'importanza di affrontare con attenzione le sfide legate ai mutamenti climatici e alle loro conseguenze sociali.

