Davos Al Gore | ‘entro il 2050 potremmo avere due miliardi di migranti climatici’

Da imolaoggi.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il World Economic Forum di Davos, Al Gore ha evidenziato come il cambiamento climatico possa causare migrazioni di massa, prevedendo che entro il 2050 potrebbero esserci due miliardi di migranti climatici. Gore attribuisce anche a questa crisi ambientale l'origine di eventi politici come la Brexit e l'ascesa di Viktor Orbán, sottolineando l'importanza di affrontare con attenzione le sfide legate ai mutamenti climatici e alle loro conseguenze sociali.

Parlando a Davos, Al Gore attribuisce la responsabilità delle migrazioni di massa, della Brexit e dell’ascesa di Viktor Orbán al “cambiamento climatico” “L’Organizzazione Mondiale della Sanità. afferma che entro il 2050 potremmo avere da uno a due miliardi di migranti climatici che attraversano i confini internazionali.” “È difficile immaginare cosa farebbero un miliardo di migranti climatici alla nostra capacità di autogoverno.” Speaking from Davos, Al Gore blames mass migration, Brexit, and the rise of Viktor Orbán on “climate change”.?? “The World Health Organisation. says that by 2050, we could have one to two billion climate migrants crossing international borders. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

davos al gore 8216entro il 2050 potremmo avere due miliardi di migranti climatici8217

© Imolaoggi.it - Davos, Al Gore: ‘entro il 2050 potremmo avere due miliardi di migranti climatici’

Leggi anche: Italia sempre più a rischio frane, ci costeranno 100 miliardi entro il 2050

Leggi anche: Spiagge a rischio di essere sommerse: il 20 per cento entro il 2050, costa garganica fra le zone in pericolo Società geografica italiana: in prospettiva il 40 per cento sopraffatto dall'avanzata del mare entro il 2100

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Davos, Al Gore: ‘entro il 2050 potremmo avere due miliardi di migranti climatici’.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.