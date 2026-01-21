Davigo non poteva ergersi a paladino della legalità

Piercamillo Davigo non aveva il diritto di divulgare un fatto coperto da segreto investigativo, né di presentarsi come un difensore della legalità senza l’autorizzazione opportuna. La sua condotta mette in discussione i limiti della libertà di informazione e il rispetto delle procedure giudiziarie, elementi fondamentali per garantire l’integrità del sistema giudiziario.

AGI - Piercamillo Davigo "non poteva divulgare un fatto coperto da segreto investigativo ergendosi, senza alcuna legittimazione, a paladino della legalità". È un passaggio delle motivazioni alla sentenza dell' appello-bis nei confronti dell'ex magistrato di 'Mani Pulite' al termine del quale, il 29 ottobre scorso, gli è stata confermata la condanna a un anno e tre mesi per l'accusa di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dei verbali sulla presunta loggia Ungheria, la cui esistenza è stata poi esclusa in un altro procedimento. In particolare Davigo era imputato di avere riferito "in violazione dell'obbligo di segretezza e al di fuori di una formale procedura, al primo Presidente della Corte di Cassazione Pietro Curzio dell'esistenza di atti di un'indagine penale presso la Procura di Milano, nell'ambito della quale l'avvocato Piero Amara aveva riferito dell'esistenza di una loggia coperta in cui sarebbero stati implicati numerosi esponenti delle istituzioni". 🔗 Leggi su Agi.it

