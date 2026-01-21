David Bowie 10 anni senza il Duca

Sono passati dieci anni dalla scomparsa di David Bowie, il celebre artista noto come il Duca Bianco. La sua influenza continua a vivere attraverso le sue opere, i ricordi dei fan e le persone che lo hanno amato, come Iman e Lexi. In questo articolo, ripercorriamo il suo percorso e l’eredità lasciata nel mondo della musica e della cultura.

Di Umberto Mortelliti Dieci anni senza David Bowie e il Duca Bianco vive ancora nei ricordi, nell'amore di Iman, nella forza di Lexi e in un'eredità artistica che resta unica e inimitabile Dieci anni senza David Bowie, dieci anni senza il Duca Bianco. Ma il suo mito e l'immenso valore artistico e musicale rivivono ancora oggi, perché Major Tom (uno dei tanti personaggi di Bowie, nonché uno dei suoi travestimenti più riusciti) è stato unico, inimitabile. Lo sanno bene loro, la figlia Alexandra Jones (detta Lexi), 25 anni, e ovviamente la moglie Iman Mohamed Abdulmajid, più semplicemente Iman, per 26 anni al suo fianco.

