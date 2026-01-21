David Beckham risponde al figlio Brooklyn | Lasciar commettere errori è così che si impara

Recentemente, Brooklyn Beckham ha condiviso riflessioni sulla propria famiglia, evidenziando come relazioni superficiali e l’immagine pubblica abbiano influenzato la sua esperienza. In risposta, suo padre, David Beckham, ha sottolineato l’importanza di lasciare che i giovani commettano errori, come parte naturale del percorso di crescita. Questa discussione offre uno sguardo autentico sulle sfide e i valori che guidano una famiglia pubblica.

Solo poche ore fa Brooklyn, figlio di David Beckham, aveva rilasciato alcune dichiarazioni contro i genitori sottolineando come relazioni inautentiche e immagine pubblica siano state costanti della sua famiglia. A ciò l'ex capitano della nazionale inglese risponde in maniera indiretta: "i figli fanno degli errori ma gli è permesso sbagliare. E' così che imparano" Dagli errori si impara. E’ questa la lezione che David Beckham vuole dare ai suoi figli. A dirlo espressamente è stato proprio l’ex capitano della nazionale inglese in onda su CNBC, ospite del programma finanziario Squawk Box. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

