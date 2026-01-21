David Beckham risponde a Brooklyn dopo la rottura su Instagram | I figli fanno errori è così che imparano

David Beckham si pronuncia sulla recente vicenda social di suo figlio Brooklyn, evidenziando l'importanza di imparare dagli errori. In un intervento discreto, l’ex calciatore ha sottolineato come i figli possano commettere sbagli, un passaggio naturale nel percorso di crescita. Senza riferimenti diretti, la sua risposta si concentra sulla comprensione e sull’accompagnamento dei giovani nelle sfide quotidiane, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

Reagisce come un padre David Beckham alle drastiche esternazioni social del primogenito Brooklyn. Pur evitando di fare nomi, l’ex stella del calcio sembra aver risposto ai contenuti diffusi dal ventiseienne su Instagram. Durante un’apparizione su CNBC, ospite del programma Squawk Box, il cinquantenne inglese ha discusso dell’influenza dei social e dell’educazione digitale data ai suoi ragazzi. David ha ammesso la pericolosità dei contenuti moderni, pur spiegando di aver sempre cercato di mostrare ai figli come queste piattaforme possano essere una forza positiva, se gestite con la giusta consapevolezza e responsabilità. 🔗 Leggi su Cultweb.it

