Davanti all’ambasciata senza retorica

Davanti all’ambasciata iraniana, Italia Viva ha organizzato una manifestazione caratterizzata da un atteggiamento sobrio e rispettoso. L’evento si distingue per la sua natura pacata e senza eccessi, puntando a condividere un messaggio chiaro e diretto. La scelta di un’azione discreta sottolinea l’importanza di un atteggiamento serio e responsabile nel contesto delle relazioni internazionali.

C'è un elemento di sobrietà, più che di spettacolarizzazione, nella manifestazione organizzata da Italia Viva davanti all'ambasciata iraniana. Un gesto semplice, diretto, che evita il linguaggio generico delle condanne rituali e prova invece a fissare un punto politico chiaro: distinguere senza ambiguità tra il popolo iraniano e il regime che lo governa. La scelta di riprendere un simbolo diventato noto a livello internazionale non serve ad alzare i toni, ma a rendere comprensibile il messaggio. L'Iran non è un dossier astratto né una questione da risolvere con formule diplomatiche automatiche.

