Danza alla giovane di Cesenatico una borsa di studio per il Milano Master Musical

Cesenatico celebra un risultato importante: Anita Buda riceve una borsa di studio per il Milano Master Musical. La giovane ha partecipato, dall’1 al 6 gennaio, al Venezia Mestre Musical Lab, un’intensa settimana di formazione organizzata da Studio Musical e condotta da Christian Ginepro. Un’opportunità che segna un passo avanti nel percorso artistico della ragazza e porta un'ulteriore conferma della crescita del talento locale nel settore musicale.

Il 2026 si apre con una bella notizia per Cesenatico. Dall'1 al 6 gennaio Anita Buda ha partecipato al Venezia Mestre Musical Lab, settimana intensiva di alta formazione firmata Studio Musical e guidata da Christian Ginepro, attore e regista del teatro musicale attivo anche in cinema e tv.

Danza, alla giovane di Cesenatico una borsa di studio per il Milano Master MusicalCesenatico si distingue ancora una volta nel campo della musica.

