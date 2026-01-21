Danni del ciclone Harry Capuana FI | Chiediamo stato di emergenza

Il ciclone Harry ha interessato il territorio di Catania, provocando ingenti danni alle infrastrutture, alle aree costiere e alle attività economiche. Capuana di Firenze ha richiesto ufficialmente lo stato di emergenza per supportare gli interventi di ripristino e gestione dell’emergenza. La situazione evidenzia la necessità di interventi tempestivi e coordinati per far fronte ai danni causati da eventi meteorologici intensi come questo.

"Il ciclone Harry ha colpito il territorio di Catania con un’intensità e una durata eccezionali, causando danni significativi alle aree costiere, alle infrastrutture, alla sicurezza urbana e alle attività economiche. Si tratta di un evento meteorologico straordinario per caratteristiche e impatto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Ciclone Harry: mezzo miliardo di danni in Sicilia, chiesto lo stato di emergenza anche per i pescatori palermitaniIl ciclone Harry ha provocato danni stimati in oltre mezzo miliardo di euro in Sicilia, secondo una prima valutazione della Regione.

Emergenza ciclone Harry, Santo Primavera: "Dichiarare lo stato di calamità naturale"A causa dell’emergenza causata dal ciclone Harry e dal maltempo che ha colpito la fascia ionica siciliana, si rende necessaria una dichiarazione di calamità naturale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Maltempo, il ciclone Harry si abbatte su Sicilia, Sardegna e Calabria. TUTTI I VIDEO; Il ciclone Harry raggiunge la massima intensità: i danni del maltempo estremo in Calabria, Sicilia e Sardegna; Ciclone sulla costa catanese: i primi danni a San Giovanni Li Cuti; Allerta meteo in Sicilia, Sardegna e Calabria: il ciclone Harry si abbatte sul Sud Italia, onde oltre 8 metri ed evacuazioni.

Maltempo Sicilia, danni provocati a Catania da ciclone HarryIl passaggio del ciclone Harry ha provocato gravi danni ad Aci Trezza, in provincia di Catania. Le mareggiate hanno distrutto numerose imbarcazioni e trascinandole fino alle strade, che sono state ... tg24.sky.it

Il ciclone Harry ha devastato strade, litorali e case: le immagini del disastro annunciato che costerà caro al SudIl ciclone Harry devasta Sicilia, Calabria e Sardegna: lungomari distrutti, evacuazioni e danni ingenti lungo tutte le coste del Sud. greenme.it

CICLONE HARRY: SUDANO (LEGA), LITORALE IONICO DELLA SICILIA DEVASTATO, DANNI INCOMMENSURABILI DA AFFRONTARE SUBITO CON LO STATO DI CALAMITA’ “Il litorale ionico della Sicilia è devastato. I danni del ciclone Harry sono incomm - facebook.com facebook

Alberi abbattuti e allagamenti: il ciclone Harry fa danni anche in Gallura x.com