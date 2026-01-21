Il 2026 si presenta come un anno decisivo per la politica globale, con oltre quaranta Paesi che si preparano alle urne. Tra elezioni amministrative in Italia, referendum sulla giustizia, elezioni europee e mid-term negli Stati Uniti, sarà possibile osservare le tendenze e gli sviluppi che plasmeranno il panorama politico nei prossimi anni. Un momento importante per capire la direzione delle democrazie e delle istituzioni a livello internazionale.

I l 2026 si annuncia come uno degli anni politicamente più intensi del decennio. In più di quaranta Paesi del mondo i cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere con il loro voto governi, parlamenti, presidenti e amministrazioni locali. Un mosaico elettorale che attraversa tutti i continenti e che, nel suo insieme, contribuirà a ridefinire equilibri regionali e internazionali. Naturalmente, anche l’Italia sarà coinvolta in modo diretto, con una tornata di elezioni amministrative di grande rilievo e, soprattutto, con un referendum destinato a pesare sul futuro politico del Paese. Elezioni europee, la toccante clip degli anziani che invitano a votare, per la democrazia X Tra amministrative e referendum, l’Italia al voto nel 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle amministrative italiane al referendum sulla giustizia, passando per le elezioni europee e le mid-term negli Stati Uniti: il 2026 sarà un anno cruciale per capire dove sta andando la politica

Trump, promoter e sceriffo: popolarità in caduta a 10 mesi dalle elezioni di mid-term. Come leggere l’ultima conferenza stampaA dieci mesi dalle elezioni di mid-term, la popolarità di Donald Trump sembra in diminuzione.

Mid term 2026, Trump apre la campagna in Pennsylvania: dazi, energia e carovita al centro della sfida al CongressoLa campagna per le elezioni di metà mandato del 2026 è ufficialmente iniziata con un discorso di Donald Trump in Pennsylvania.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Conte per il No al referendum giustizia: “È la fine del principio che la legge è uguale per tutti”

Argomenti discussi: Elezioni in Italia, quali sono le Regioni e i Comuni dove si voterà nel 2026; Digitalizzazione HR e crescita delle PMI italiane; Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) offre una vetrina alle startup innovative; Barcellona Pozzo di Gotto, spaccatura nel centrodestra: Forza Italia correrà da sola.

Amministrative, oggi i ballottaggi: oltre 4 milioni al voto in 101 Comuni. Urne aperte dalle 7 alle 23Sono 4,3 milioni gli italiani chiamati nuovamente alle urne per il turno di ballottaggio nei comuni andati al voto l'11 giugno scorso e dove non è stato eletto il sindaco al primo turno. Oggi alle ore ... leggo.it

Ci separiamo da Cesena Siamo NoiA un anno dalle amministrative Italia Viva annuncia la sua separazione dalla coalizione Cesena al Centro, che aveva proposto Marco Giangrandi di Cesena Siamo noi, come candidato sindaco nel 2024. Ci ... ilrestodelcarlino.it

Il dott. Nino Cianciolo rappresentante e portavoce in Città di Forza Italia per le amministrative 2026 facebook