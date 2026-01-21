Dall’auto alla MotoGP | come nasce la pinza freno radiale e perché funziona

Le pinze freno radiali rappresentano un avanzamento tecnico importante nel settore delle motociclette. La loro origine, tuttavia, si lega a principi sviluppati in ambiti diversi, e il loro funzionamento si è perfezionato nel tempo. In questo articolo, esploreremo come nasce questa tecnologia e quali sono le ragioni della sua efficacia, offrendo un’analisi chiara e precisa di un componente fondamentale per la sicurezza e le prestazioni delle due ruote.

Le pinze freno radiali sono diventate un simbolo della tecnologia motociclistica moderna, ma la loro storia nasce lontano dalle due ruote. Il concetto si sviluppa prima in ambito automobilistico e nel motorsport, dove la rigidità strutturale e la costanza in frenata sono decisive. Dalla Formula 1 l’idea migra nelle corse moto, trovando terreno fertile nel Motomondiale degli anni Novanta, fino a imporsi come standard sulle sportive di serie nei primi anni Duemila. Il vantaggio principale non è la potenza assoluta, bensì un feeling più preciso e una migliore modulabilità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

