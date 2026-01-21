Questa mattina, presso la Prefettura di Avellino, è stato conferito un encomio ai Carabinieri per un intervento tempestivo e decisivo che ha permesso di salvare una vita. L’episodio testimonia l’importanza della prontezza delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica. Un riconoscimento che sottolinea il valore del loro operato in situazioni di emergenza, dalla strada all’ospedale.

Tempo di lettura: 2 minuti Un gesto di prontezza e tempestività che ha salvato una vita è stato celebrato questa mattina presso la Prefettura di Avellino. I militari dell’Arma dei Carabinieri protagonisti dell’episodio dello scorso 12 gennaio, quando un neonato di soli due mesi è stato portato in salvo da una grave crisi respiratoria, hanno ricevuto un riconoscimento ufficiale dal Prefetto, Dott.ssa Rossana Riflesso, alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Angelo Zito, e dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine. La vicenda ha visto una madre in difficoltà contattare la Centrale Operativa dei Carabinieri, segnalando il grave stato di salute del figlio e il traffico che bloccava la sua auto diretta al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dalla strada all’ospedale: in Prefettura l’encomio ai Carabinieri

Neonato salvato, encomio del Prefetto ai CarabinieriIl 21 gennaio 2026, presso la Prefettura di Avellino, il Prefetto Rossana Riflesso consegnerà un riconoscimento ai Carabinieri che, lo scorso 12 gennaio, hanno salvato la vita di un neonato di due mesi.

Leggi anche: Trepuzzi-Squinzano, dalla prefettura stop a vendita biglietti ai tifosi ospiti

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Bodycam, Arresto in Diretta, Fermato dai Carabinieri Mentre Rubava!

Argomenti discussi: Buche nelle strade che portano all'ospedale Cervello: Un rischio per le ambulanze; Prato, aggredito per strada da un gruppo di persone finisce all’ospedale; Schianto sulla strada provinciale, un’auto ribaltata e tre persone in ospedale; Latina, incidente all'incrocio fra Strada Santa Croce e del Pozzo: due uomini in codice rosso in ospedale.

Help me, l’email dalla Somalia arrivata all’ospedale italiano che ha salvato un bimbo di 13 mesiHelp me, era l’oggetto dell’email disperata scritta dal padre del piccolo che ha messo in moto una macchina di solidarietà che in poco tempo ha trovato fondi e mezzi per portare il piccolo ... fanpage.it

CALVI RISORTA – Camion fuori strada, uomo del posto finisce in ospedale - facebook.com facebook