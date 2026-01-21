L’offerta formativa di Unife si amplia con ‘Unife Orienta’, offrendo ai giovani strumenti per il loro percorso scolastico e universitario. Con 4.000 posti disponibili, l’iniziativa mira a supportare studenti e famiglie nel processo di orientamento e crescita. Rinnovarsi è essenziale, e questo progetto si propone di favorire l’ingresso nel mondo accademico con risorse aggiornate e un approccio orientato al futuro.

di Riccardo Fattorini Rinnovarsi è divenuto un obbligo, ma per farlo servono forze fresche e menti brillanti. Il luogo perfetto per coinvolgere più protagonisti nella lunga ricerca verso il progresso? Unife Orienta presso Ferrara Fiere, un evento che sta già animando il quartiere fieristico ferrarese e che terminerà solo nella giornata di domani alle 13. "Vedere oggi più di 4mila iscritti partecipare a questo evento è per noi un onore e un motivo d’orgoglio – sottolinea la rettrice di Unife Laura Ramaciotti –. Unife Orienta è intoccabile e vedere questa partecipazione conferma l’importanza del nostro lavoro per un’Università complessa, ma con un’offerta ampia e completa per il prossimo anno accademico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalla scuola all’università. In 4mila per ’Unife Orienta’: "Offerta sempre più ampia"

Unife Orienta, tre giorni alla scoperta dell'Ateneo per decidere il proprio percorso universitarioUnife Orienta è l’evento di Ferrara dedicato all’orientamento universitario, rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori.

