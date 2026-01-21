Dalla Regione 124mila euro a Parma | interventi su Oltretorrente Parco Ducale e presidi sociali

La Regione ha stanziato 124mila euro per interventi a Parma, includendo zone come Oltretorrente, Parco Ducale e i presidi sociali. Con venti accordi di programma, si punta a migliorare la sicurezza urbana e prevenire la criminalità, sostenendo investimenti complessivi superiori a 2,5 milioni di euro, con un incremento previsto nel 2026. Questi interventi rappresentano un passo importante per il rafforzamento del tessuto sociale e della sicurezza cittadina.

Venti accordi di programma per la sicurezza urbana e la prevenzione della criminalità, oltre 2,5 milioni di euro di investimenti e risorse che saranno più che raddoppiate nel 2026. La Regione Emilia-Romagna rafforza la propria strategia di prevenzione integrata, puntando su sicurezza, coesione sociale e qualità degli spazi pubblici, attraverso progetti costruiti insieme a Comuni e Unioni. L’intervento si concentra in una delle aree più sensibili della città, l’Oltretorrente, quartiere adiacente al centro storico. Tra le azioni previste c’è il potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino, con particolare attenzione all’area del Parco Ducale e alle zone limitrofe, spesso al centro di segnalazioni da parte dei residenti.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Droga, il triangolo dello spaccio tra la stazione, il parco Ducale e l'OltretorrenteA Parma, l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti si concentra tra la stazione, il parco Ducale e l'Oltretorrente.

