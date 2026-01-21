Dalla casa di Roma allo chalet in Svizzera | tutte le case di Valentino Garavani
Valentino Garavani, iconico stilista italiano, ha vissuto in diverse residenze che testimoniano il suo apprezzamento per l’arte, l’architettura e l’eleganza. Dalla sua casa a Roma allo chalet in Svizzera, ogni abitazione riflette il suo stile raffinato e la sua passione per il bello, offrendo uno sguardo intimo sulla sua vita privata e sul suo impeccabile senso estetico.
Il patrimonio di Valentino Garavani da 1,5 mld, dai beni immobili di lusso come lo chalet a Gstaad e lo château di Wideville allo yacht alla collezione d'arteIl patrimonio di Valentino Garavani, stimato in circa 1,5 miliardi di euro, include beni immobili di lusso come lo chalet a Gstaad e lo château di Wideville, oltre a uno yacht e una collezione d'arte.
Le case di Valentino Garavani: tra lusso, eleganza e storiaLe case di Valentino Garavani rappresentano un patrimonio di eleganza e storia, riflettendo il suo stile raffinato e la sua passione per il bello.
