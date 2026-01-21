Dalla casa di Roma allo chalet in Svizzera | tutte le case di Valentino Garavani

Valentino Garavani, iconico stilista italiano, ha vissuto in diverse residenze che testimoniano il suo apprezzamento per l’arte, l’architettura e l’eleganza. Dalla sua casa a Roma allo chalet in Svizzera, ogni abitazione riflette il suo stile raffinato e la sua passione per il bello, offrendo uno sguardo intimo sulla sua vita privata e sul suo impeccabile senso estetico.

