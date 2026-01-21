Segui in streaming l’evento del Mit che presenta Milano-Cortina, con l’inaugurazione di una mostra immersiva e itinerante, partendo da Roma e arrivando nei luoghi olimpici. L’appuntamento, in programma dalle 11, offre un’occasione unica di approfondimento sul ruolo dell’Italia nel contesto internazionale, trasformando il sogno olimpico in realtà concreta. Restate con noi per scoprire le novità e i dettagli di questa iniziativa.

Il Mit accende le luci sui grandi progetti infrastrutturali per le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026 con l'evento “Dal sogno alla realtà. L’Italia al centro del mondo”, in streaming a partire dalle 11. A raccontare il grande viaggio della nascita delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026 sarà, per la prima volta, una mostra immersiva e itinerante aperta al pubblico, unica nel suo genere che partirà da Roma (21-25 gennaio) e farà tappa a Milano e poi a Cortina. I protagonisti saranno le opere, gli interventi, il lascito ai territori, le emozioni sportive. Il programma della giornata, oltre all’inaugurazione della mostra, prevede tre panel: Olimpiadi 2026, dedicato alle infrastrutture moderne e sicure al servizio del talento; Crescita e sviluppo dei Territori che si concentrerà sull'eredità di Milano - Cortina 2026, un patrimonio di infrastrutture senza precedenti; ed infine Il sogno Olimpico - Valori, emozioni e sfide che ci uniscono. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Dal sogno alla realtà. L'Italia al centro del mondo". Segui qui la DIRETTA

