Dal Manchester City al Milan a zero | regalo super per Allegri

Il mercato del Milan si apre a nuove opportunità e potrebbe portare un importante rinforzo per la rosa di Allegri. Dopo aver puntato su diversi innesti, il club rossonero valuta l’arrivo di un calciatore dal Manchester City senza costi di acquisto. Una mossa che potrebbe rafforzare l’organico e offrire nuove soluzioni tattiche al tecnico, continuando la strategia di crescita e consolidamento della squadra.

Milan sempre molto attivo sul mercato: Max Allegri potrebbe presto abbracciare un grande calciatore del Manchester City. Il Milan non si ferma. In campo, dove continua a tenere la scia dell’Inter capolista e si candida come principale candidata a giocarsi lo scudetto proprio con i cugini nerazzurri, e sul mercato. I rossoneri hanno preso già un attaccante di livello ed esperto come Niclas Füllkrug, ma restano vigli in caso di altre ghiotte occasioni. Una di queste porta all’Inghilterra e più precisamente al Manchester City di Pep Guardiola. Stones (Lapresse) – calciomercato.it Il protagonista si chiama John Stones, finito ormai ai margini del club inglese e desideroso di cimentarsi in un campionato diverso dalla Premier League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Manchester United–Manchester City derby numero 198 a Old Trafford, Carrick al debutto e City in striscia positivaIl derby di Manchester, alla sua 198ª edizione, si disputerà sabato 17 gennaio 2026 a Old Trafford.

Milan, Allegri spinge per il difensore: un altro ‘scarto’ dal CityIl Milan si prepara a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di migliorare la propria solidità difensiva.

Manchester United-Manchester City 2-0: Mbeumo e Dorgu decidono il derbyDiretta Manchester United-Manchester City di sabato 17 gennaio 2026: reti nella ripresa con Mbeumo che apre al 20', raddoppio di Dorgu al 31' ... calciomagazine.net

Donnarumma, il web non perdona: Gigio nel mirino per il gol che avvia la disfatta del City col Bodo GlimtIl portiere nel ciclone per l’uscita a vuoto sull’1-0 di Hoegh, che gli fa passare la palla sotto le gambe dando via al crollo della squadra di Guardiola ... sport.virgilio.it

Nei giorni scorsi l'agente Enzo Raiola, parlando ai microfoni della RAI, ha aperto alla possibilità di rivedere il suo assistito Gianluigi Donnarumma di nuovo in Italia nonostante il fresco trasferimento dal PSG al Manchester City x.com

La vittoria per 3-1 di ieri sera contro il Manchester City è solo l'ultima (e la più grande) delle imprese di una squadra del Circolo Polare Artico che noi italiani ormai conosciamo molto bene. - facebook.com facebook