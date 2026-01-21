Dagli autori di The Office arriva The Paper | la nuova serie mockumentary è già stata rinnovata per una seconda stagione

Dagli autori di The Office, arriva The Paper, una serie mockumentary che esplora il mondo di un’azienda di produzione cartacea. La serie, già rinnovata per una seconda stagione, segue le vicende quotidiane dei protagonisti con uno stile realistico e riflessivo. La troupe documentaristica si prepara a raccontare le sfide e le dinamiche di un ambiente lavorativo, offrendo un'analisi sobria e approfondita della vita professionale.

La celebre troupe documentaristica di The Office è pronta a tornare in azione alla ricerca di un nuovo soggetto. Questa volta l’obiettivo si sposta nel mondo del giornalismo locale americano. Da questa premessa nasce The Paper, l’attesissimo spin-off di una delle sitcom più amate e premiate della storia della televisione, che raccoglie l’eredità dell’originale reinterpretandola in chiave nuova, ambiziosa e irresistibilmente esilarante. Tutti gli episodi saranno disponibili dal 26 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Con nove stagioni, un Emmy vinto e oltre 160 nomination complessive, The Office è diventata un vero fenomeno globale, capace di segnare un’epoca e lanciare le carriere di attori come Steve Carell e John Krasinski. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

