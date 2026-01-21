Da Pohjanpalo-Pierozzi a Coda-De Paoli le coppie gol della Serie B non sono tutte scontate

Da gazzetta.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Serie B, le coppie offensive più prolifiche spesso sorprendono, con protagonisti inattesi. A Palermo, il secondo marcatore dopo Pohjanpalo è un terzino, come a Genova. Lo Spezia ha un reparto offensivo meno prolifico, mentre il Monza ottiene risultati positivi anche senza un vero e proprio goleador. Questi dettagli evidenziano come le dinamiche di squadra e le coppie di attaccanti possano variare notevolmente, rendendo il campionato imprevedibile e interessante.

Chiamateli gemelli del gol. Anche se, in certi casi, gemelli un po’ atipici. Perché non sempre sono due attaccanti a trascinare le squadre di Serie B. In alcuni casi, a funzionare alla perfezione è un asse inedito, fatto di ruoli diversi ma di grande sintonia sotto porta. Come a Palermo, dove la coppia più prolifica - sommando gol e assist - è composta da Joel Pohjanpalo, capocannoniere del campionato, e Niccolò Pierozzi, terzino destro diventato bomber per caso dei rosanero.  Con 12 gol e 5 assist Pohjanpalo è l’uomo più determinante della Serie B, il finalizzatore del Palermo. Insieme a lui c’è. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

da pohjanpalo pierozzi a coda de paoli le coppie gol della serie b non sono tutte scontate

© Gazzetta.it - Da Pohjanpalo-Pierozzi a Coda-De Paoli, le coppie gol della Serie B non sono tutte scontate

Leggi anche: Tommaso Sacchi: «Per anni la cultura è stata il fanalino di coda della politica: diamo le bellezze del nostro paese per scontate, ma sono sicuro che i giovani cui le consegneremo ci stupiranno»

Leggi anche: Vip, tutte le coppie che si sono dette addio nel 2025

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Calcio Serie B – Il Palermo batte lo Spezia con un gol dopo 10; Serie B, un gol lampo e il Palermo manda ko lo Spezia; Il principio di realtà; Segre, rete da ricordare. Joronen decisivo. Pohjanpalo si batte.

Pohjanpalo-Pierozzi: il Palermo vince (e convince) davanti ai 31.000 del BarberaCi sono tutti i presupposti per fare una grande partita. Filippo Inzaghi era fiducioso alla vigilia di Palermo-Reggiana. Una fiducia ben ripagata dai rosanero che hanno iniziato il campionato di ... gianlucadimarzio.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.