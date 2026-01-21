In Serie B, le coppie offensive più prolifiche spesso sorprendono, con protagonisti inattesi. A Palermo, il secondo marcatore dopo Pohjanpalo è un terzino, come a Genova. Lo Spezia ha un reparto offensivo meno prolifico, mentre il Monza ottiene risultati positivi anche senza un vero e proprio goleador. Questi dettagli evidenziano come le dinamiche di squadra e le coppie di attaccanti possano variare notevolmente, rendendo il campionato imprevedibile e interessante.

Chiamateli gemelli del gol. Anche se, in certi casi, gemelli un po’ atipici. Perché non sempre sono due attaccanti a trascinare le squadre di Serie B. In alcuni casi, a funzionare alla perfezione è un asse inedito, fatto di ruoli diversi ma di grande sintonia sotto porta. Come a Palermo, dove la coppia più prolifica - sommando gol e assist - è composta da Joel Pohjanpalo, capocannoniere del campionato, e Niccolò Pierozzi, terzino destro diventato bomber per caso dei rosanero. Con 12 gol e 5 assist Pohjanpalo è l’uomo più determinante della Serie B, il finalizzatore del Palermo. Insieme a lui c’è. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Pohjanpalo-Pierozzi a Coda-De Paoli, le coppie gol della Serie B non sono tutte scontate

Pohjanpalo-Pierozzi: il Palermo vince (e convince) davanti ai 31.000 del BarberaCi sono tutti i presupposti per fare una grande partita. Filippo Inzaghi era fiducioso alla vigilia di Palermo-Reggiana. Una fiducia ben ripagata dai rosanero che hanno iniziato il campionato di ... gianlucadimarzio.com

La partita dei rosanero PALERMO, VALE ORO IL GOL PIU' VELOCE DELLA SUA STORIA di Gaetano Perricone Palla al centro, undici secondi o dieci. Tutto velocissimo, tutto di prima: Augello, Pierozzi, Pohjanpalo, Jacopo Segre, gran destro fulminante, g facebook