Da Musetti a Djokovic, da Sinner a Federer: campioni che oltre ai successi sportivi sono diventati icone di stile. La loro presenza sulle copertine delle riviste riflette un legame tra sport e moda, mostrando come gli atleti possano influenzare anche il mondo dell’abbigliamento e delle tendenze. Un percorso che evidenzia il ruolo di figure pubbliche nel dialogo tra sport, estetica e cultura contemporanea.

Il 2026 di Lorenzo Musetti è iniziato così: una finale a Hong Kong, l’ingresso nella top 5 del ranking Atp e il ruolo di uomo copertina di Esquire Australia. In occasione degli Australian Open, il tennista azzurro non si è limitato a concedere una lunga intervista, ma è diventato il protagonista assoluto della cover story della celebre rivista di moda maschile. Musetti, del resto, non è un caso isolato. Il tennis maschile ha da tempo stretto un legame sempre più evidente con il mondo della moda, portando i suoi protagonisti ben oltre il perimetro del campo. Da Jannik Sinner a Roger Federer, passando per Novak Djokovic e Jack Draper, sono molti i campioni che hanno saputo imporsi anche come icone di stile, conquistando le copertine delle riviste più prestigiose. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Musetti a Djokovic, da Sinner a Federer: campioni da copertina. Della moda

Australian Open 2026, sorteggiati i tabelloni: Sinner parte da Gaston, possibili incroci con Djokovic e MusettiGli Australian Open 2026 hanno ufficialmente annunciato i tabelloni di singolare maschile.

