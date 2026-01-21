Da Giancarlo Giammetti a Bruce Hoeksema fino alla proposta di matrimonio a Marilù Tolo | tutti gli amori di Valentino Garavani

Scopri gli amori di Valentino Garavani, tra storie di relazioni pubbliche e momenti di vita privata. Da Giancarlo Giammetti a Bruce Hoeksema, fino alla proposta di matrimonio a Marilù Tolo, il noto stilista ha vissuto esperienze che riflettono il suo stile discreto e raffinato. Un viaggio nel suo mondo intimo, dove eleganza e sincerità si intrecciano, rivelando aspetti meno noti di un’icona della moda.

“Non mi piace la gente che ostenta i propri gusti sessuali. È una questione di stile”. In questa frase, pronunciata da Giancarlo Giammett i e più volte ripresa in interviste negli anni, è racchiusa anche la filosofia privata di Valentino Garavani. Lo stilista, scomparso il 19 gennaio a 93 anni, ha sempre tenuto separati il lavoro, la notorietà e la sfera sentimentale, raccontando i suoi amori solo a frammenti, quasi sempre con misura e distanza. Eppure, nella sua lunga vita, le relazioni affettive sono state centrali quanto la moda: legami profondi, spesso destinati a trasformarsi, ma mai recisi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

