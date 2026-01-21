Cruz Beckham ha recentemente attirato l’attenzione sui social, mettendo like a meme dedicati a sua madre Victoria durante il matrimonio del fratello. Questa azione ha suscitato interesse tra i follower, evidenziando un gesto semplice ma significativo all’interno di una famiglia spesso al centro dell’attenzione mediatica. La sua partecipazione online si inserisce in un quadro più ampio di dinamiche familiari e di comunicazione digitale.

Cruz Beckham ha rotto il silenzio sulla controversia familiare che sta investendo David e Victoria Beckham, ma lo ha fatto in un modo del tutto inaspettato. Il giovane membro della celebre famiglia ha messo like a un meme che prende in giro la madre Victoria, in seguito alle esplosive dichiarazioni rilasciate dal fratello maggiore Brooklyn. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Olly (@olly101) Il post, creato dal comico internet Olly101, ha già ottenuto quasi 25.000 visualizzazioni e mostra un DJ fittizio che mette la canzone richiesta da Victoria per il primo ballo madre-figlio al matrimonio: Pony di Ginuwine, brano diventato celebre dopo la performance di Channing Tatum nel film Magic Mike. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Cruz Beckham mette like ai meme su mamma Victoria al matrimonio del fratello

