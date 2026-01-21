Cruciani | L’unico passo falso fatto da Allegri e il suo Milan è stato la Coppa Italia

Durante l'ultima puntata di Cose Scomode, Giuseppe Cruciani ha commentato la gestione di Allegri, sottolineando che l’unico passo falso del tecnico e del suo Milan è stata la sconfitta in Coppa Italia. Cruciani ha analizzato le scelte e le prestazioni della squadra, offrendo una visione equilibrata senza eccessi emotivi. Questa riflessione si inserisce nel quadro delle recenti discussioni sulle strategie e il rendimento del club rossonero.

LEGGI ANCHE: Milan, 'nuovo' rinforzo per Allegri. Jashari scalpita e ora può fare la differenza Le parole di Cruciani su Allegri: “L’unico passo falso di Allegri fino ad ora, perchè ricordiamo che ha perso solo 1 partita, la prima, e ha fatto 20 risultati utili consecutivi, certo che poi ci sono le partite in cui il Milan ha giocato male, è evidente che magari qualche partita meritava anche di perderla, però resta il fatto che non le ha perse. Questo alla fine peserà. L’unico passo falso di Allegri è stato la Coppa Italia perchè la sconfitta con la Lazio a Roma, in un anno in cui non hai le coppe, poteva essere un obiettivo” 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

