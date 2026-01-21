Crisi occupazionale a Villa Luana UGL Salute | Nessun lavoratore lasciato indietro

La UGL Salute Lazio ha partecipato all’audizione presso la VII Commissione della Regione Lazio per segnalare la crisi occupazionale alla Casa di Cura Villa Luana di Poli, dove si rischiano 25 licenziamenti. Il rappresentante regionale Gianluca Gaeta ha sottolineato l’impegno a tutelare i lavoratori, affinché nessuno venga lasciato indietro in questa difficile situazione.

La UGL Salute Lazio, rappresentata dal vicesegretario regionale Gianluca Gaeta, ha preso parte all'audizione presso la VII Commissione della Regione Lazio per denunciare la situazione di crisi occupazionale della Casa di Cura Villa Luana di Poli, dove si profila il rischio concreto di 25 licenziamenti. Il sindacato ha chiesto con fermezza se l'azienda intenda avviare percorsi di riqualificazione per i lavoratori che ne hanno i requisiti, così da evitare qualsiasi ipotesi di esubero. L'amministrazione ha risposto positivamente, aprendo alla possibilità di sostenere un percorso utile a tutelare l'occupazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Argomenti discussi: POLI (RM), Villa Luana: Torna in Regione Lazio la vertenza occupazionale; Lazio, la settimana in consiglio regionale (19 – 23 gennaio 2026).

