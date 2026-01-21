Crans-Montana via all'autopsia di Chiara Costanzo e Achille Barosi | tac e radiografie per scoprire la verità

Sono iniziati a Crans-Montana gli esami autoptici su Chiara Costanzo e Achille Barosi, tra le sei vittime italiane della strage di Capodanno. Le procedure, che comprendono tac e radiografie, mirano a chiarire le cause della tragedia e a contribuire alle indagini in corso.

