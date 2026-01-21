Crans Montana uno dei feriti si risveglia dal coma a Milano | Mamma sono felice

A tre settimane dalla tragedia di Crans-Montana, uno dei giovani italiani coinvolti si è risvegliato dal coma a Milano. Il ragazzo, dopo il risveglio, ha espresso emozioni di gioia e gratitudine, tra cui il saluto alla madre. Questo episodio rappresenta un passo importante nel percorso di recupero e riflette l’attenzione delle autorità e delle famiglie coinvolte.

Tre settimane dopo la strage di Crans-Montana, uno dei ragazzini italiani coinvolti nel disastro si è risvegliato dal coma. Sua madre gli ha chiesto come si sentisse e lui, che per ora riesce a comunicare solo attraverso una macchina, le ha risposto: “Felice”. Il giovane, di cui non sono state rese note le generalità, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Niguarda di Milano ed è stato estubato. Nello stesso reparto si trovano altri tre ragazzi rimasti gravemente feriti nell’incendio divampato la notte di capodanno nel bar Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, nel canton vallese. 🔗 Leggi su Tpi.it

Manfredi Marcucci, 16enne romano, si è risvegliato dopo due settimane di coma a Crans Montana.

Un giovane di 16 anni coinvolto nell'incidente di Crans-Montana si è risvegliato dal coma.

