Crans-Montana solo 493 franchi in banca | il giallo dei Moretti e del jet privato

Da panorama.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo il quotidiano tedesco Bild, i coniugi Jacques e Jessica Moretti sarebbero stati coinvolti in un caso che riguarda un jet privato e un trasferimento internazionale. La notizia evidenzia come, con un saldo bancario di soli 493 franchi, i due abbiano avuto contatti con una compagnia aerea privata, alimentando il mistero sulla loro possibile partenza dalla Svizzera.

Secondo il quotidiano tedesco Bild, i coniugi Jacques e Jessica Moretti avrebbero avuto dei contatti con una compagnia aerea privata, con l’evidente intenzione di lasciare la Svizzera. Lo rivela una lettera, inviata alla Procura vallesana e redatta dall’avvocato della parte civile, Nina Fournier in data 12 gennaio, quindi dopo l’interrogatorio che ha portato all’incarcerazione preventiva del Moretti. I proprietari del locale Le Constellation a Crans-Montana, dove il devastante incendio di Capodanno è costato la vita a 40 persone e il ferimento di 116, forse avevano in mente di prepararsi una via di fuga noleggiando un jet privato, malgrado le dichiarazioni fatte attraverso i loro legali di non avere alcuna intenzione di sottrarsi alla giustizia. 🔗 Leggi su Panorama.it

crans montana solo 493 franchi in banca il giallo dei moretti e del jet privato

© Panorama.it - Crans-Montana, solo 493 franchi in banca: il giallo dei Moretti e del jet privato

Crans-Montana, interrogatorio fiume per Jacques Moretti: 10 ore in procura. Giallo sui 493 franchi sul contoJacques Moretti, titolare del bar Le Constellation a Crans-Montana, è stato ascoltato in procura per circa 10 ore.

Strage Crans-Montana, i 493 franchi sul conto e l’interrogatorio fiume: i misteri di Jacques MorettiLa vicenda di Jacques Moretti a Crans-Montana si apre con il mistero dei 493 franchi sul conto e prosegue con un lungo interrogatorio delle autorità svizzere.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Crans-Montana, interrogatorio fiume per Jacques Moretti: 10 ore in procura. Giallo sui 493 franchi sul conto; Crans-Montana, Moretti interrogato per 10 ore: Controlli erano ok, anche noi vittime; Crans-Montana, Le Figaro: Jacques Moretti non era più gestore del Constellation; Crans-Montana, le parole choc di Moretti: Dopo i controlli era tutto ok. Siamo vittime anche noi.

crans montana solo 493Crans-Montana, solo 493 franchi in banca: il giallo dei Moretti e del jet privatoUna lettera alla Procura rivela che i coniugi Moretti avrebbero sondato un volo privato per lasciare la Svizzera dopo la tragedia del Constellation. Indagini in corso ... panorama.it

crans montana solo 493Crans Montana, retroscena sugli interrogatori dei Moretti: le ipoteche e la licenza pagata 1 francoProseguono gli interrogatori dei coniugi Moretti a Sion, oggi la procuratrice generale aggiunta Catherine Seppey ascolterà Jessica, ieri il marito Jacques è stato ascoltato per dieci ore e forse oggi ... tg.la7.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.