Crans-Montana solo 493 franchi in banca | il giallo dei Moretti e del jet privato

Secondo il quotidiano tedesco Bild, i coniugi Jacques e Jessica Moretti sarebbero stati coinvolti in un caso che riguarda un jet privato e un trasferimento internazionale. La notizia evidenzia come, con un saldo bancario di soli 493 franchi, i due abbiano avuto contatti con una compagnia aerea privata, alimentando il mistero sulla loro possibile partenza dalla Svizzera.

Secondo il quotidiano tedesco Bild, i coniugi Jacques e Jessica Moretti avrebbero avuto dei contatti con una compagnia aerea privata, con l’evidente intenzione di lasciare la Svizzera. Lo rivela una lettera, inviata alla Procura vallesana e redatta dall’avvocato della parte civile, Nina Fournier in data 12 gennaio, quindi dopo l’interrogatorio che ha portato all’incarcerazione preventiva del Moretti. I proprietari del locale Le Constellation a Crans-Montana, dove il devastante incendio di Capodanno è costato la vita a 40 persone e il ferimento di 116, forse avevano in mente di prepararsi una via di fuga noleggiando un jet privato, malgrado le dichiarazioni fatte attraverso i loro legali di non avere alcuna intenzione di sottrarsi alla giustizia. 🔗 Leggi su Panorama.it

Jacques Moretti, titolare del bar Le Constellation a Crans-Montana, è stato ascoltato in procura per circa 10 ore.

Strage Crans-Montana, i 493 franchi sul conto e l’interrogatorio fiume: i misteri di Jacques MorettiLa vicenda di Jacques Moretti a Crans-Montana si apre con il mistero dei 493 franchi sul conto e prosegue con un lungo interrogatorio delle autorità svizzere.

Una lettera alla Procura rivela che i coniugi Moretti avrebbero sondato un volo privato per lasciare la Svizzera dopo la tragedia del Constellation. Indagini in corso

Proseguono gli interrogatori dei coniugi Moretti a Sion, oggi la procuratrice generale aggiunta Catherine Seppey ascolterà Jessica, ieri il marito Jacques è stato ascoltato per dieci ore e forse oggi

"Controlli erano ok, anche noi siamo vittime"

"Di notte ho ancora paura". A parlare è Eleonora Palmieri, ricoverata al reparto Grandi Ustioni dell'ospedale Niguarda di Milano dopo essere