Due ragazzi provenienti da Crans-Montana sono stati trasportati al Niguarda, dove hanno espresso le prime parole che hanno commosso tutti. Segue il percorso di recupero delle persone rimaste ferite nell’incendio di Capodanno, in Svizzera, con progressi che testimoniano l’impegno nel loro risanamento e nelle attività di supporto.

Proseguono i miglioramenti delle persone rimaste ferite nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Leonardo e Kean, due 16enni tra i ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano, sono stati risvegliati dalla sedazione profonda. I due giovani, entrambi studenti del liceo Virgilio, non possono ancora parlare, ma comunicano tramite un computer e possono vedere i videomessaggi inviati dagli amici. Dopo una prima fase giudicata complessa, le loro condizioni appaiono più stabili. La comunicazione tramite uno schermo. L’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, ha riferito di un ragazzo da poco estubato, che è tornato a respirare autonomamente ma ancora impossibilitato a parlare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crans-Montana, si svegliano due ragazzi al Niguarda: le prime “parole” commuovono tutti

"Sono felice...". Le prime parole dei giovani di Crans-Montana risvegliati al NiguardaI giovani di Crans-Montana, coinvolti nella tragedia della notte di Capodanno, continuano il percorso di riabilitazione all'ospedale Niguarda di Milano.

Crans-Montana, fuori dal coma i 16enni Leo e Kean. I compagni di classe si svegliano al Niguarda: come fanno a comunicareDopo l’incendio di Capodanno a Crans-Montana, i 16enni Leo e Kean, gravi ma stabili, sono stati trasferiti all’ospedale Niguarda.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Il fratello di Sofia, ferita a Crans-Montana: Due turisti francesi si sono presi cura di lei subito dopo l’incendio. Sono i nostri angeli. Per noi sapere che non era sola in quei momenti è stato fondamentale; Rogo di Crans Montana, due ragazzi trasferiti al Bufalini. Il bambino che lotta con le ustioni: Siamo guerrieri; Jessica Moretti e l’ossessione per l’incasso: Sveglia, servono 100 mila franchi; Chi è Manfredi, il giovane ferito a Crans-Montana e appena uscito dal coma.

Crans-Montana, si svegliano due ragazzi al Niguarda: le prime parole commuovono tuttiProseguono i miglioramenti delle persone rimaste ferite nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Leonardo e Kean, due ... thesocialpost.it

Crans-Montana, Manfredi Marcucci si sveglia dal coma: il 16enne chiede dei suoi amiciSopravvissuto alle fiamme: Manfredi Marcucci si risveglia e affronta il difficile percorso di guarigione dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana. notizie.it

MattinaRai1. . A #StorieItaliane gli ultimi aggiornamenti sulla tragedia di Crans-Montana. Il proprietario del bar “Le Constellation” in cui sono morte a Capodanno 40 persone e 116 sono rimaste ferite, è stato interrogato ieri. L’interrogatorio è durato tutta la gior - facebook.com facebook

Crans Montana, retroscena sugli interrogatori dei Moretti: le ipoteche e la licenza pagata 1 franco x.com