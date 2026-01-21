A Crans-Montana, Leonardo e Kean si sono svegliati dal coma al Niguarda. Dopo settimane di sedazione, i due giovani comunicano ora tramite computer ed emoticon, mostrando segni di vigilanza e riconoscimento. Entrambi sono vigili, con mani fasciate, e rispondono agli stimoli, rappresentando un passo importante nel loro percorso di recupero.

Leonardo e Kean, due 16enni rimasti gravemente feriti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, si sono risvegliati dal coma. O meglio dalla sedazione profonda. La splendida notizia arriva dall’ospedale Niguarda di Milano. Entrambi hanno le mani fasciate, sono vigili ma non riescono ancora a parlare. Possono, però comunicare tramite un apposito pc che consente di cliccare alcune emoticon. Leonardo, Kean e il risveglio dal coma Come stanno i due 16enne feriti a Crans-Montana Comunicano tramite pc ed emoticon Il dolore dei sopravvissuti Leonardo, Kean e il risveglio dal coma Anche sopravvivere richiede un lento, graduale e doloroso ritorno alla normalità. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crans-Montana, Leonardo e Kean si risvegliano dal coma al Niguarda e comunicano tramite pc ed emoticon

Crans-Montana, fuori dal coma i 16enni Leo e Kean. I compagni di classe si svegliano al Niguarda: come fanno a comunicareDopo l’incendio di Capodanno a Crans-Montana, i 16enni Leo e Kean, gravi ma stabili, sono stati trasferiti all’ospedale Niguarda.

Crans Montana: al Niguarda stanno per arrivare Leonardo e Kean, compagni di classe al Virgilio di MilanoAl reparto di emergenza dell'ospedale Niguarda di Milano si stanno preparando ad accogliere Leonardo e Kean, due ragazzi italiani coinvolti nell'incendio di Crans Montana in Svizzera.

