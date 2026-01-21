È stata avviata all’Istituto di Medicina legale di Milano l’autopsia sui corpi di Chiara Costanzo e Achille Barosi, vittime dell’incendio di Capodanno a Crans Montana. L’incidente, che ha causato 40 decessi e 116 feriti, ha colpito profondamente la comunità. Le analisi mirano a chiarire le cause della tragedia e a fornire elementi utili per le indagini in corso.

Milano, 21 gennaio 2026 – È iniziata all'Istituto di Medicina legale di Milano l' autopsia sui corpi di Chiara Costanzo e Achille Barosi, i due studenti milanesi morti nell' incendio di Capodanno a al "Le Constellation" di Crans Montana i n cui hanno perso la vita 40 persone e 116 sono rimaste ferite. Strage di Crans Montana, il sindaco Beppe Sala: "Il Comune di Milano pronto a costituirsi parte civile" Sarà un lungo esame molto approfondito, che probabilmente non si esaurirà oggi, e prevede, tra l'altro, dopo il riconoscimento da parte dei familiari, una Tac per stabilire quali siano state esattamente le cause della morte, se per asfissia, schiacciamento o altra causa.

Crans Montana, iniziata l'autopsia sui corpi di Chiara Costanzo e Achille Barosi

Crans-Montana, a Milano l’ultimo saluto a Chiara Costanzo e Achille BarosiA Milano si sono tenuti i funerali delle vittime della tragedia al bar Le Costellation.

Crans Montana, aperte la camere ardenti di Achille Barosi e Chiara Costanzo. Proclamato lutto cittadinoA Crans Montana sono state aperte le camere ardenti di Achille Barosi e Chiara Costanzo, con il lutto cittadino proclamato.

