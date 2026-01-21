Crans-Montana fuori dal coma i 16enni Leo e Kean I compagni di classe si svegliano al Niguarda | come fanno a comunicare

Dopo l’incendio di Capodanno a Crans-Montana, i 16enni Leo e Kean, gravi ma stabili, sono stati trasferiti all’ospedale Niguarda. I loro compagni di classe, anch’essi coinvolti, stanno ricevendo assistenza e supporto. Le condizioni dei giovani continuano a essere monitorate, mentre gli operatori sanitari lavorano per favorire il loro recupero e facilitare la comunicazione.

Proseguono i miglioramenti delle persone rimaste ferite nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Leonardo e Kean, due 16enni tra i ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano, sono stati risvegliati dalla sedazione profonda. I due giovani, entrambi studenti del liceo Virgilio, non possono ancora parlare, ma comunicano tramite un computer e possono vedere i videomessaggi inviati dagli amici. Dopo una prima fase giudicata complessa, le loro condizioni appaiono più stabili. La comunicazione tramite uno schermo. L’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, ha riferito di un ragazzo da poco estubato, che è tornato a respirare autonomamente ma ancora impossibilitato a parlare.🔗 Leggi su Open.online

