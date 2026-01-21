Crans Montana Eleonora al Bufalini | per le ustioni eccellenza da 600 interventi all' anno L' abbraccio della regione

Eleonora al Bufalini di Crans Montana rappresenta un punto di riferimento per il trattamento delle ustioni, con oltre 600 interventi all'anno. La struttura, riconosciuta per l'eccellenza delle cure, riceve il sostegno della regione Emilia-Romagna, che si unisce all’abbraccio di tutta la comunità. In queste settimane, si è sperato in un miglioramento delle condizioni di Eleonora, auspicando un trasferimento che possa favorire il suo percorso di recupero.

"A Eleonora Palmieri l'abbraccio di tutta la comunità dell'Emilia-Romagna. In queste settimane tutte e tutti noi abbiamo sperato che le sue condizioni migliorassero per consentire un trasferimento. Da oggi è all'ospedale Bufalini di Cesena, uno dei due centri regionali per i grandi ustionati di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Rogo di Crans Montana, due ragazzi trasferiti al Bufalini. Il bambino che lotta con le ustioni: "Siamo guerrieri"A Crans Montana, un incendio scoppiato durante la notte di Capodanno ha coinvolto il bar Le Constellation, causando ustioni a un bambino e coinvolgendo due giovani.

Strage di Crans-Montana, Eleonora Palmieri trasferita al Bufalini di CesenaEleonora Palmieri, 29 anni di San Giovanni in Marignano, è stata trasferita dall'ospedale di Niguarda al Bufalini di Cesena.

Rogo di Crans Montana, Eleonora Palmieri trasferita al BufaliniE' stata trasferita dal Niguarda di Milano all'ospedale Bufalini di Cesena Eleonora Palmieri, la 29enne riminese rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans Montana, in Svizzera. La giovane - fa sape ... rainews.it

Crans Montana, Eleonora Palmieri trasferita a Cesena: Sta bene, proseguirà qui le cureDopo 20 giorni esatti di ricovero in Ospedale al Niguarda di Milano Eleonora Palmieri è rientrata in Romagna. Attualmente è in cura all’ospedale Bufalini di ... chiamamicitta.it

MattinaRai1. . A #StorieItaliane gli ultimi aggiornamenti sulla tragedia di Crans-Montana. Il proprietario del bar “Le Constellation” in cui sono morte a Capodanno 40 persone e 116 sono rimaste ferite, è stato interrogato ieri. L’interrogatorio è durato tutta la gior - facebook.com facebook

Crans Montana, retroscena sugli interrogatori dei Moretti: le ipoteche e la licenza pagata 1 franco x.com