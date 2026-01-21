Crans-Montana dubbi sulla licenza de Le Costellation | I Moretti l' hanno pagata 1 franco Jacques replica | L' attività era chiusa

Crans-Montana, un caso di controversie sulla licenza de Le Costellation coinvolge i Moretti, accusati di aver pagato un franco per l’attività, mentre Jacques Moretti sostiene che fosse chiusa. Attualmente in carcere, Jacques è indagato insieme alla moglie per reati gravi, tra cui omicidio plurimo, lesioni e incendio colposo. I dettagli emergono da un lungo interrogatorio di ieri, che ha coinvolto numerosi pubblici ministeri e avvocati.

Jacques Moretti, attualmente in carcere e indagato insieme alla moglie per omicidio plurimo, lesioni e incendio colposi, è stato interrogato ieri per circa dieci ore dai pubblici ministeri e da una quarantina di avvocati Un solo franco. È quanto Jacques e Jessica Moretti avrebbero versato nel. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti dove hanno preso i soldi? Tutti i dubbiCrans-Montana, Jacques e Jessica Moretti: cosa si nasconde dietro i sospetti? Prima dell’incidente che ha portato all’indagine per omicidio colposo plurimo, Jacques Moretti era già stato coinvolto in questioni legali.

Crans-Montana, Jacques Moretti ha ammesso che una porta di servizio era chiusa dall'internoDurante l’interrogatorio di oltre sei ore, Jacques Moretti ha dichiarato che una porta di servizio al primo piano era chiusa dall’interno.

Argomenti discussi: Crans-Montana, tutti i dubbi sulla versione dei Moretti. La titolare: Volevo far entrare più gente; Svizzeri irrigiditi e frettolosi per la nostra presenza, il sopralluogo degli inviati italiani…; Strage di Capodanno, dubbi sulla versione del locale: La cameriera Cyane spinta a esibirsi; Da Crans Montana a L’Aquila, l’importanza della prevenzione per la sicurezza nei locali.

Crans-Montana: nuovi dubbi sui Moretti/ Jacques non era il gestore e tentò la fuga prima dell’arrestoStrage di Crans-Montana, il caso a Far West: emergono nuovi dubbi sui coniugi Moretti, gestori del locale e unici indagati ... ilsussidiario.net

Svizzeri irrigiditi e frettolosi per la nostra presenza, il sopralluogo degli inviati italiani e i dubbi sulle indagini sul rogo di Crans-MontanaInterrogativi sulla gestione della sicurezza e sulla trasparenza delle indagini svizzere dopo la tragedia che ha causato 40 vittime ... ilfattoquotidiano.it

