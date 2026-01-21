Crans-Montana continua l’interrogatorio dei coniugi Moretti in procura a Sion

Oggi, 21 gennaio, si prosegue l’interrogatorio dei coniugi Jacques e Jessica Moretti presso la procura di Sion. I proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana sono coinvolti nell’indagine sull’incendio che, durante la notte di Capodanno, ha causato la morte di 40 persone. Le autorità svizzere continuano ad approfondire le circostanze dell’incidente, nel rispetto delle procedure investigative in corso.

Continua oggi 21 gennaio, alla procura di Sion in Svizzera, l’interrogatorio dei coniugi Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana in cui, la notte di Capodanno, 40 persone sono morte in seguito a un incendio. I due erano arrivati ieri in procura alle 8:30 e sono stati interrogati fino a tardo pomeriggio. Secondo i media locali, a parlare ieri è stato soprattutto Jacques, mentre oggi toccherà alla donna rispondere alle domande dei procuratori. A differenza del primo interrogatorio, in cui gli era stato chiesto della sua situazione personale, questa volta Jacques Moretti ha dovuto rispondere a domande relative all’incendio nel bar ‘Le Constellation’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Crans-Montana, l'arrivo dei coniugi Moretti in Procura a SionI coniugi Jacques e Jessica Moretti, gestori del locale

Strage di Crans Montana, la procura di Sion chiede 400mila franchi di cauzione per i coniugi MorettiLa procura di Sion ha richiesto una cauzione di 400.

Crans-Montana arrestato Jacques Moretti dopo la strage al Constellation

