Courmayeurcon sci contro albero | muore

Un giovane di 21 anni ha perso la vita nel comprensorio sciistico di Courmayeur, nella zona della pista di rientro di Dolonne, dopo un incidente durante la discesa. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio e ha causato la tragica perdita della vita dello sciatore. Le autorità stanno intervenendo per accertare le cause dell’incidente e garantire la sicurezza sulle piste.

Sciatore di 21 anni sbatte contro un albero e muore: tragedia a CourmayeurUn giovane di 21 anni ha perso la vita a Courmayeur dopo aver avuto un incidente sulla pista di rientro di Dolonne. Leggi anche: Con l'auto contro un albero, muore a 22 anni Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Courmayeur, dove freeride, sci in pista e club hanno il loro spazio; Courmayeur, i prossimi appuntamenti da non perdere; Esordio Baby, il Trofeo Casadei è rimasto agli organizzatori. Vince lo Sci Club Val d'Ayas, che ha preceduto il Crammont; Snowboard: Mariotti e Colombo vincono lo Slopestyle di Courmayeur, oltre cento 'rider' al via.

