Courmayeur | sciatore 21enne esce fuori pista e si schianta contro un albero

Un giovane sciatore di 21 anni ha perso la vita a Courmayeur dopo essere uscito fuori pista e aver urtato un albero. L’incidente ha coinvolto anche la sua fidanzata, rimasta sotto shock. La tragedia evidenzia i rischi legati alla pratica dello sci in ambienti non battuti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che si inserisce nel consueto monitoraggio degli incidenti sulla neve in regione.

Terribile incidente per uno sciatore 21enne a Courmayeur che ha perso la vita dopo uno schianto contro un albero, si trovava tra le piste del Piemonte e della Valle d'Aosta. Il giovane è italiano e stava percorrendo una pista di rientro a Dolonne. Improvvisamente ha perso il controllo degli sci ed è finito fuori pista. Durante la discesa si è trovato di fronte un albero e lo schianto, a causa della velocità, è stato fatale. Continuano gli incidenti tra le piste del Piemonte e della Valle d'Aosta.

