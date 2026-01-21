Courmayeur muore sciando a 21 anni | fatale l' impatto con un albero

Un incidente fatale si è verificato a Courmayeur, nella zona di Dolonne, dove un giovane di 21 anni ha perso la vita dopo aver urtato un albero mentre sciava. L’incidente è ancora in fase di aggiornamento, ma si tratta di una tragedia che ha colpito la nota località sciistica. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto, nel rispetto della privacy e della sicurezza di tutti gli appassionati di montagna.

-Articolo in aggiornamento- Una tragedia della montagna scuote la nota località sciistica di Courmayeur, nella zona della pista di rientro di Dolonne: secondo le prime informazioni, un giovane italiano di 21 anni è morto perdendo il controllo degli sci, uscendo di pista e urtando violentemente un albero senza avere scampo, un impatto fatale. La polizia ha iniziato tutte le indagini del caso mentre il recupero del corpo da parte del soccorso alpino valdostano è ancora in corso. La nota di cordoglio. " Courmayeur Mont Blanc Funivie esprime il proprio profondo cordoglio e la più sincera vicinanza ai familiari e agli amici della persona coinvolta ", scrive l'azienda in una nota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

